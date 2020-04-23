Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Игроки «Дерби Каунти» во главе с Руни отказались от понижения зарплаты на 50%

11:15
Теги:

Футболисты «Дерби Каунти» готовы к отсрочке зарплаты из-за коронавируса лишь на 25%, сообщает Daily Mail. Сезон из-за пандемии прерван на неопределенный срок. Ожидается, что он возобновится в июне.

Игроки во главе с капитаном и играющим тренером Уэйном Руни отказываются от снижения на 50%. Предполагается, что оплата будет произведена только после кризиса. Футболисты согласны лишь на понижение на 25%. Об этом Руни сообщил исполнительному директору клуба Стивену Пирсу.

По последним данным, в мире зарегистрировано 2 645 703 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 184 325 летальных исходов, выздоровели 723 192 человека.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир