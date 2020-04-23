Игроки «Дерби Каунти» во главе с Руни отказались от понижения зарплаты на 50%
11:15
Футболисты «Дерби Каунти» готовы к отсрочке зарплаты из-за коронавируса лишь на 25%, сообщает Daily Mail. Сезон из-за пандемии прерван на неопределенный срок. Ожидается, что он возобновится в июне.
Игроки во главе с капитаном и играющим тренером Уэйном Руни отказываются от снижения на 50%. Предполагается, что оплата будет произведена только после кризиса. Футболисты согласны лишь на понижение на 25%. Об этом Руни сообщил исполнительному директору клуба Стивену Пирсу.
По последним данным, в мире зарегистрировано 2 645 703 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 184 325 летальных исходов, выздоровели 723 192 человека.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020