Мудрик и Феликс перепасовывались, когда Аспиликуэте оказывали помощь после тяжелой травмы
Игроки «Челси» Жоау Феликс и Михаил Мудрик перепасовывались во время того, как защитнику «синих» Сесару Аспиликуэте оказывали медицинскую помощь.
Капитан лондонцев получил тяжелую травму в матче с «Саутгемптоном» (0:1) в 24-м туре чемпионата Англии.
На 74-й минуте встречи Аспиликуэта получил жесткий удар ногой в голову от нападающего «святых» Секу Мара, после чего медики около 10 минут оказывали ему помощь на поле. После этого игрока унесли с поля на носилках и с кислородной маской.
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|3
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|
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|16
|4
|4
|60-24
|52
|
3
|МЮ
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|
4
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|
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|Тоттенхэм
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|12
|3
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|
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|
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|
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|35
|
9
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|8
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|22
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|5
|7
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|35
|
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|23
|8
|4
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|28-38
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|23
|6
|8
|9
|21-31
|26
|
13
|Лестер
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|
14
|Нот. Форест
|23
|6
|7
|10
|18-38
|25
|
15
|Вулверхэмптон
|23
|6
|5
|12
|17-32
|23
|
16
|Вест Хэм
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|
17
|Лидс
|23
|4
|7
|12
|28-39
|19
|
18
|Эвертон
|23
|5
|6
|12
|17-30
|21
|
19
|Борнмут
|23
|5
|6
|12
|21-44
|21
|
20
|Саутгемптон
|23
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|15
|19-40
|18
Результаты / календарь
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|18.02
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|2 : 4
|18.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|1 : 1
|18.02
|18:00
|
Брайтон – Фулхэм
|0 : 1
|18.02
|18:00
|
Челси – Саутгемптон
|0 : 1
|18.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|1 : 0
|18.02
|18:00
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|1 : 1
|18.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|0 : 1
|18.02
|20:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|0 : 2
|19.02
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|19.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|21
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|21
|1
|4
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