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Мудрик и Феликс перепасовывались, когда Аспиликуэте оказывали помощь после тяжелой травмы

Руслан Минаев
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Игроки «Челси» Жоау Феликс и Михаил Мудрик.

Игроки «Челси» Жоау Феликс и Михаил Мудрик перепасовывались во время того, как защитнику «синих» Сесару Аспиликуэте оказывали медицинскую помощь.

Капитан лондонцев получил тяжелую травму в матче с «Саутгемптоном» (0:1) в 24-м туре чемпионата Англии.

На 74-й минуте встречи Аспиликуэта получил жесткий удар ногой в голову от нападающего «святых» Секу Мара, после чего медики около 10 минут оказывали ему помощь на поле. После этого игрока унесли с поля на носилках и с кислородной маской.

Жоау Феликс
Сесар Аспиликуэта
ФК Саутгемптон
ФК Челси
Михаил Мудрик
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 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
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 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
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 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
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Астон Вилла – Арсенал
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Брентфорд – Кр. Пэлас
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Брайтон – Фулхэм
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18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 0 : 1
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 1 : 0
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Нот. Форест – Ман. Сити
 1 : 1
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

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И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

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Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 21 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

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