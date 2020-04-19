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Игроки «Челси» согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса

22:06
Игроки «Челси» согласны отказаться от 10 процентов зарплаты. Фото Reuters
Игроки «Челси» согласны отказаться от 10 процентов зарплаты. Фото Reuters
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Футболисты «Челси» согласились на понижение заработной платы на 10 процентов, сообщает Daily Mirror.

Капитан «синих» Сесар Аспиликуэта обратился к партнерам по команде с призывом пойти навстречу клубу и согласиться на снижение зарплаты до сентября, после чего игроки пришли к соглашению. Отмечается, что данная мера поможет лондонцам сэкономить порядка 10 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что игроки «Челси» отказались сокращать зарплату на 30 процентов.

Чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за коронавируса до начала мая. Возобновление турнира зависит от дальнейшей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заболели 120 067 человек. Погибли уже 16 060 человек.

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