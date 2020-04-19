Игроки «Челси» согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса

Футболисты «Челси» согласились на понижение заработной платы на 10 процентов, сообщает Daily Mirror.

Капитан «синих» Сесар Аспиликуэта обратился к партнерам по команде с призывом пойти навстречу клубу и согласиться на снижение зарплаты до сентября, после чего игроки пришли к соглашению. Отмечается, что данная мера поможет лондонцам сэкономить порядка 10 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что игроки «Челси» отказались сокращать зарплату на 30 процентов.

Чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за коронавируса до начала мая. Возобновление турнира зависит от дальнейшей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заболели 120 067 человек. Погибли уже 16 060 человек.