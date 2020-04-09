Игроки АПЛ создали благотворительный фонд для борьбы с коронавирусом

Футболисты английской премьер-лиги объявили о создании благотворительного фонда, сообщает Sky Sports. Его цель — борьба с коронавирусом. Фонд получил название «Игроки вместе» (#PlayersTogether).

Фонд будет собирать деньги, которые будут направляться на нужды здравоохранения Великобритании. О старте инициативы в своих социальных сетях сообщил ряд игроков, в том числе Харри Кейн («Тоттенхэм») и Джордан Хендерсон («Ливерпуль»).

По данным Worldometers на вечер 8 апреля всего выявлен 1 463 261 случай заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 84 819 человек, выздоровело — 313 022.

На вечер 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 678 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровели 598 человек.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список