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Игроки АПЛ собирают деньги на преодоление последствий коронавируса

19:08
Аарон ван Биссака. Фото Sky Sports.
Аарон ван Биссака. Фото Sky Sports.
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Футболисты клубов английской премьер-лиги основали благотворительную инициативу #FootballUnited.

Ее цель — собрать 100 тысяч фунтов, чтобы помочь местным жителям преодолеть последствия пандемии коронавируса и связанного с ним карантина. В частности, средства будут направлены на помощь пожилым людям и нуждающимся.

Сообщается, что к инициативе присоединились Эктор Бельерин («Арсенал»), Аарон ван Биссака («Манчестер Юнайтед»), Рис Джеймс («Челси»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас») и Каллум Уилсон («Борнмут»).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 438 749 человек. Умерших — 19 675, выздоровевших — 111 895. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.

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