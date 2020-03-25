Игроки АПЛ собирают деньги на преодоление последствий коронавируса

Футболисты клубов английской премьер-лиги основали благотворительную инициативу #FootballUnited.

Ее цель — собрать 100 тысяч фунтов, чтобы помочь местным жителям преодолеть последствия пандемии коронавируса и связанного с ним карантина. В частности, средства будут направлены на помощь пожилым людям и нуждающимся.

Сообщается, что к инициативе присоединились Эктор Бельерин («Арсенал»), Аарон ван Биссака («Манчестер Юнайтед»), Рис Джеймс («Челси»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас») и Каллум Уилсон («Борнмут»).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 438 749 человек. Умерших — 19 675, выздоровевших — 111 895. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте