Игроки английских клубов склонны доиграть сезон без зрителей

Игроки клубов АПЛ не против того, чтобы доиграть сезон-2019/20 без зрителей, cообщает ВВС.

Ранее лига приняла решение приостановить турнир до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

— В идеальном мире мы бы играли перед болельщиками, но я думаю, что в этом случае речь идет об отсутствии альтернативы, — приводит ВВС слова заместителя генерального руководителя Ассоциации профессиональных футболистов Бобби Барнса. — Футбол-это про болельщиков. Но реальность для подавляющего большинства игроков, особенно на самом высоком уровне, заключается в том, что их доходы зависят от телетрансляций, и есть контракты, которые должны быть соблюдены.

Для того, чтобы мы могли защитить игроков с точки зрения обеспечения их зарплат, если это единственное предложение, которое у нас есть по завершению сезона, то оно будет принято.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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