Игрокам из АПЛ запретят делать подкаты во время начального этапа возобновления тренировок

Футболистам клубов АПЛ запретят выполнять подкаты на начальном этапе возобновления тренировок в общей группе, сообщает BBC.

По информации источника, это будет сделано с целью сократить риск травм у футболистов после долгой паузы из-за пандемии коронавируса. Этот пункт входит в список рекомендаций, которые планируется ввести в рамках проекта по возобновлению сезона-2019/20. В частности, игроки будут проходить регулярные медобследования и сдавать тесты на коронавирус дважды в неделю, а также тренироваться в небольших группах по 5 человек в каждой.

Сезон-2019/20 в Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что АПЛ планирует возобновить сезон 12 июня.