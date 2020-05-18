Игрока «Челси» арестовали после ссоры с моделью ранним утром

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои попал за решетку, сообщает The Sun. Рано утром 17 мая у него произошел конфликт с моделью.

В 4 часа утра девушка вызвала полицию и скорую помощь к одному из пентхаусов Лондона. Футболист познакомился с девушкой в интернете, а затем направил за ней машину, попросив надеть нижнее белье.

По словам соседа, девушка приехала к футболисту вечером в субботу. Она выглядела презентабельно и была с чемоданом Louis Vuitton. После инцидента ее отправили в больницу, а Хадсона-Одои арестовали. Полицейские провели опрос возможных свидетелей.

В марте Хадсон-Одои перенес коронавирус и должен был соблюдать режим самоизоляции.