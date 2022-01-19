Игрока «Арсенала» проверяют на ставку на свою желтую карточку

Одного из футболистов «Арсенала» проверяют на предмет умышленного получения желтой карточки в матче чемпионата Англии для получения выигрыша в букмекерской конторе, сообщает Sky Sports.

Одна из букмекерских контор обратилась к FA, указав на подозрительно высокую сумму денег, поставленную на получение одним из игроков «Арсенала» желтой карточки.

Имя этого игрока не разглашается, и даже официальное расследование пока не начато — футбольные чиновники собирают информацию по этому делу. В лондонском клубе об этом уже осведомлены.

Если вина данного футболиста будет доказана, это может вылиться в длительную дисквалификацию на несколько месяцев.