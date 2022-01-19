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Сегодня, 21:43

Игрока «Арсенала» проверяют на ставку на свою желтую карточку

Иван Шитик
Корреспондент

Одного из футболистов «Арсенала» проверяют на предмет умышленного получения желтой карточки в матче чемпионата Англии для получения выигрыша в букмекерской конторе, сообщает Sky Sports.

Одна из букмекерских контор обратилась к FA, указав на подозрительно высокую сумму денег, поставленную на получение одним из игроков «Арсенала» желтой карточки.

Имя этого игрока не разглашается, и даже официальное расследование пока не начато — футбольные чиновники собирают информацию по этому делу. В лондонском клубе об этом уже осведомлены.

Если вина данного футболиста будет доказана, это может вылиться в длительную дисквалификацию на несколько месяцев.

ФК Арсенал (Лондон)
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2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
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 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
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 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
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 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
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 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
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 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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18.01 23:00
Брайтон – Челси
 1 : 1
8.02 22:45
Вест Хэм – Уотфорд
 - : -
8.02 22:45
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
8.02 23:00
Бернли – МЮ
 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
10.02 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
10.02 22:45
Ливерпуль – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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