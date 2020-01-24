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Игрок юношеской сборной Англии перешел из «Манчестер Сити» в «Лидс»

22:19

Нападающий Иан Поведа перешел из «Манчестер Сити» в «Лидс», сообщает официальный сайт клуба чемпионшипа. 19-летний форвард юношеской сборной Англии заключил контракт на четыре с половиной года и может дебютировать во вторник в игре с «Миллуоллом».

Поведа в прошлом сезоне провел один матч за первую команду в Кубке лиги. В нынешнем сезоне он отметился 1 голом в 6 играх первенства дублеров АПЛ, а также забил 2 мяча в 4 играх Юношеской лиги УЕФА.

«Лидс» в чемпионшипе занимает второе место, в 1 очке от лидирующего «Вест Бромвича».

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