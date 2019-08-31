Игрок «Манчестер Сити» подарил футболку бездомному. Тот продал ее фотографу
16:45
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди подарил бездомному футболку, сообщает The Sun. Мужчина подошел к машине француза и попросил у того денег, но наличных у француза не было.
Тогда тот предложил футболку, которую мужчина с радостью принял. Любопытно, что через некоторое время бездомный продал футболку местному фотографу.
Man City star Benjamin Mendy's remarkable act of kindness to homeless man in Manchesterhttps://t.co/j6VI75pqhR pic.twitter.com/Y7OCvNvaGC— GWP DIGITAL (@DigitalGwp) August 30, 2019