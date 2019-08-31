Игрок «Манчестер Сити» подарил футболку бездомному. Тот продал ее фотографу

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди подарил бездомному футболку, сообщает The Sun. Мужчина подошел к машине француза и попросил у того денег, но наличных у француза не было.

Тогда тот предложил футболку, которую мужчина с радостью принял. Любопытно, что через некоторое время бездомный продал футболку местному фотографу.