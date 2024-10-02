Игрок «Манчестер Сити» Нунес был арестован в Испании за кражу мобильного телефона

Футболист «Манчестер Сити» Матеус Нунес был арестован за кражу мобильного телефона. Об этом ссобщает испанская El Mundo.

Инцидент произошел 8 сентября. Утверждается, что португалец забрал гаджет у одного из посетителей мадридского ночного клуба La Riviera. Согласно полицейским сводкам, Нунес выхватил телефон у 58-летнего мужчины в туалете. Свидетели заявили, что потерпевший пытался сфотографировать игрока и Матеус, сильно разозлившись, отобрал телефон, сказав, что не вернет его.

Потерпевший обратился в полицию, которая нашла у игрока прибор и задержала его. Позднее футболист был выпущен под залог.

Нунес выступает за «Манчестер Сити» с 2023 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 6 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.