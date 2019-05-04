Нападающий "Фулхэма" Харви Эллиотт стал самым молодым футболистом в истории премьер-лиги. Форвард вышел на замену на 88-й минуте сегодняшнего матча 37-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" (0:1).

Эллиотт дебютировал в АПЛ в возрасте 16 лет и 30 дней. Он на 38 дней обошел предыдущего рекордсмена чемпионата Мэттью Бриггса, также представлявшего "Фулхэм". В 20087 году он вышел на поле в возрасте 16 лет 68 дней.

Напомним, что "Фулхэм" уже лишился шансов на сохранение места в премьер-лиге.