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Игрок «Челси» Палмер впервые получил вызов в сборную Англии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер впервые в карьере получил вызов в сборную Англии.

Сборная Англии проведет заключительные матчи отборочного турнира Евро-2024 против Мальты (17 ноября) и Северной Македонии (20 ноября).

Палмер не попал в первоначальный состав игроков, вызванных в сборную, но получил дополнительный вызов в связи с травмами нескольких игроков национальной команды. Кроме того, в сборную довызвали защитников Эзри Консу («Астон Вилла») и Рико Льюиса («Манчестер Сити»).

Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Челси
Коул Палмер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
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26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
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Эвертон – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

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Мохамед Салах

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Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

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Педру Нету

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 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

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Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

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И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

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Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

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