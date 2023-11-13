Игрок «Челси» Палмер впервые получил вызов в сборную Англии

Полузащитник «Челси» Коул Палмер впервые в карьере получил вызов в сборную Англии.

Сборная Англии проведет заключительные матчи отборочного турнира Евро-2024 против Мальты (17 ноября) и Северной Македонии (20 ноября).

Палмер не попал в первоначальный состав игроков, вызванных в сборную, но получил дополнительный вызов в связи с травмами нескольких игроков национальной команды. Кроме того, в сборную довызвали защитников Эзри Консу («Астон Вилла») и Рико Льюиса («Манчестер Сити»).