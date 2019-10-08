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Игрок «Борнмута» врезался в витрину кафе в Лондоне на автомобиле

10:52
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Полузащитник «Борнмута» Джордон Айб попал в ДТП в Лондоне, сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, футболист на своем внедорожнике врезался в витрину кафе. Сумма ущерба составила около 20-30 тысяч фунтов. Зарплата игрока составляет 38 тысяч в неделю.

Также указано, что инцидент произошел 30 июля. Из-за аварии кафе не работало на протяжении пяти недель. «Борнмут» отказался от комментариев по случившемуся.

23-летний англичанин в текущем сезоне провел четыре матча за «Борнмут» во всех турнирах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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