Игрок «Борнмута» врезался в витрину кафе в Лондоне на автомобиле

Полузащитник «Борнмута» Джордон Айб попал в ДТП в Лондоне, сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, футболист на своем внедорожнике врезался в витрину кафе. Сумма ущерба составила около 20-30 тысяч фунтов. Зарплата игрока составляет 38 тысяч в неделю.

Также указано, что инцидент произошел 30 июля. Из-за аварии кафе не работало на протяжении пяти недель. «Борнмут» отказался от комментариев по случившемуся.

23-летний англичанин в текущем сезоне провел четыре матча за «Борнмут» во всех турнирах.

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