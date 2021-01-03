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Игрок «Борнмута» подвергся расистским оскорблениям в Twitter

17:45
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Полузащитник «Борнмута» Джуниор Станислас подвергся расистским оскорблениям. Это произошло после того, как футболист забил победный гол в матче 23-го тура чемпионшипа со «Сток Сити» (1:0), сообщает Sky Sports.

Станислас подвергся расистским оскорблениям и оскорблениям в адрес своей семьи в Twitter.

«Это отвратительно. Я поражен тем, что люди считают, что писать и публиковать эти комментарии приемлемо. Мы обратимся к Футбольной ассоциации Англии за помощью в выявлении лица, оскорбившего нашего игрока», — заявил генеральный директор «Борнмута» Нил Блейк.

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