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Игрок английского «Дарлингтона» потерял сознание во время матча и более часа был неподвижным

09:45

Защитник «Дарлингтона» Ники Хант потерял сознание в матче шестого по силе дивизиона Англиии против «Бостона».

Хант потерял сознание после столкновения с одноклубником Тони МакМахоном. 37-летний игрок более часа находился в неподвижном состоянии. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь.

«После инцидента на поле Хант нуждался в длительном лечении из-за травмы головы от врачей клубов и медицинского персонала. Его доставили в больницу в 23:00. Мы хотели бы поблагодарить врачей обоих клубов, сотрудников службы безопасности и стюардов клуба за отличную заботу и быстрые действия», — говорится в сообщении клуба.

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