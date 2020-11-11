Игрок английского «Дарлингтона» потерял сознание во время матча и более часа был неподвижным

Защитник «Дарлингтона» Ники Хант потерял сознание в матче шестого по силе дивизиона Англиии против «Бостона».

Хант потерял сознание после столкновения с одноклубником Тони МакМахоном. 37-летний игрок более часа находился в неподвижном состоянии. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь.

«После инцидента на поле Хант нуждался в длительном лечении из-за травмы головы от врачей клубов и медицинского персонала. Его доставили в больницу в 23:00. Мы хотели бы поблагодарить врачей обоих клубов, сотрудников службы безопасности и стюардов клуба за отличную заботу и быстрые действия», — говорится в сообщении клуба.