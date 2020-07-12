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«Игра была нашей, у нас был полный контроль». Артета — о поражении «Тоттенхэму»

12 июля 2020, 23:12
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:2).

— Нам очень грустно, мы хотели подарить нашим фанатам момент славы и счастья, — приводит слова Артеты Sky Sports. — Мы старались изо всех сил, я действительно горжусь своими игроками. Я никогда не видел, чтобы мы играли, доминируя над соперником как сегодня.

Игра была нашей, у нас был полный контроль. Они ничего не создавали. Мы будем продолжать улучшать и тренироваться, чтобы убрать эти ошибки из головы.

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