Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:2).

— Нам очень грустно, мы хотели подарить нашим фанатам момент славы и счастья, — приводит слова Артеты Sky Sports. — Мы старались изо всех сил, я действительно горжусь своими игроками. Я никогда не видел, чтобы мы играли, доминируя над соперником как сегодня.

Игра была нашей, у нас был полный контроль. Они ничего не создавали. Мы будем продолжать улучшать и тренироваться, чтобы убрать эти ошибки из головы.