Тудор: «После поражения от «Кристал Пэлас» я верю в «Тоттенхэм» больше, чем раньше»

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Разочарованы поражением. Красная карточка изменила ход игры. Затем мы пропустили два быстрых гола. Во втором тайме старались изменить ситуацию, нам нужна была хорошая энергия, которая заставила меня поверить, что мы можем это сделать. План на игру заключался в том, чтобы верить, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. После этой игры я верю в «Тоттенхэм» больше, чем раньше. Я знаю, что это нелегко. Это тяжелый момент, но он пройдет. Нам нужно усердно работать и верить. Я верю, что все будет хорошо», — цитирует BBC Тудора.

«Кристал Пэлас» набрал 38 очков и занимает 13-е место в таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 29 очками располагается на 16-й строчке.

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