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Тудор о назначении в «Тоттенхэм»: «Моя цель — стабильность и борьба в каждом матче»

Алина Савинова

Хорватский специалист Игор Тудор прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Тоттенхэма».

«Шпоры» объявили о подписании контракта с 47-летним тренером 14 февраля. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Игор Тудор.«Тоттенхэм» тоже делает ставку на временщика. Тудор призван спасти «шпор» от вылета, а затем уступит пост топ-тренеру

«Для меня большая честь присоединиться к этому клубу в важный момент. Я понимаю возложенную на меня ответственность, и моя цель ясна. Добиться большей стабильности в нашей игре и бороться с уверенностью в каждом матче», — приводит пресс-служба «Тоттенхэма» слова Тудора.

Хорват также отметил потенциал команды, которую возглавил.

«В этом составе есть сильные игроки, и моя задача — организовать их, зарядить энергией и быстро улучшить результаты», — добавил он.

Последним местом работы Тудора был «Ювентус». Ранее он также тренировал «Лацио», «Марсель» и «Верону». Тудор сменил в «Тоттенхэме» датчанина Томаса Франка, который был уволен 11 февраля после всего нескольких месяцев работы.

После 26 туров АПЛ «Тоттенхэм» с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.

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Игор Тудор
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Бывший тренер «Ювентуса» Тудор возглавил «Тоттенхэм»

«Манчестер Сити» обыграл «Солфорд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Эвертон 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 1 1 0 0 1-0 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 3-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 3-0 3
5
 Халл Сити 1 1 0 0 2-0 3
6
 Челси 1 1 0 0 3-2 3
7
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-1 3
8
 Ипсвич 1 1 0 0 2-1 3
9
 Брайтон 1 1 0 0 4-0 3
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ньюкасл 1 0 1 0 2-2 1
12
 МЮ 1 0 0 1 0-2 0
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-1 0
14
 Тоттенхэм 1 0 0 1 0-3 0
15
 Ковентри 1 0 0 1 0-3 0
16
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-4 0
17
 Сандерленд 1 0 0 1 1-2 0
18
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
19
 Борнмут 1 0 0 1 1-2 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 2-3 0
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38 тур
28.08 22:00 Кр. Пэлас – Ман. Сити - : -
29.08 14:30 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
29.08 17:00 Борнмут – Эвертон - : -
29.08 17:00 Ковентри – Халл Сити - : -
29.08 19:30 Тоттенхэм – Ньюкасл - : -
30.08 16:00 Челси – Брайтон - : -
30.08 16:00 Лидс – Брентфорд - : -
30.08 16:00 Сандерленд – Фулхэм - : -
30.08 18:30 МЮ – Ипсвич - : -
31.08 22:00 Астон Вилла – Арсенал - : -
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Семи Аджайи
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Халл Сити

 1
Нильсон Ангуло
Нильсон Ангуло

Сандерленд

 1
Тьерно Барри
Тьерно Барри

Эвертон

 1
П
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 2
Харрисон Армстронг
Харрисон Армстронг

Эвертон

 1
Йоан Висса
Йоан Висса

Ньюкасл Юнайтед

 1
И К Ж
Ола Айна
Ола Айна

Ноттингем Форест

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Нильсон Ангуло
Нильсон Ангуло

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 1 0 1
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