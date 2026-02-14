Тудор о назначении в «Тоттенхэм»: «Моя цель — стабильность и борьба в каждом матче»
Хорватский специалист Игор Тудор прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Тоттенхэма».
«Шпоры» объявили о подписании контракта с 47-летним тренером 14 февраля. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
«Для меня большая честь присоединиться к этому клубу в важный момент. Я понимаю возложенную на меня ответственность, и моя цель ясна. Добиться большей стабильности в нашей игре и бороться с уверенностью в каждом матче», — приводит пресс-служба «Тоттенхэма» слова Тудора.
Хорват также отметил потенциал команды, которую возглавил.
«В этом составе есть сильные игроки, и моя задача — организовать их, зарядить энергией и быстро улучшить результаты», — добавил он.
Последним местом работы Тудора был «Ювентус». Ранее он также тренировал «Лацио», «Марсель» и «Верону». Тудор сменил в «Тоттенхэме» датчанина Томаса Франка, который был уволен 11 февраля после всего нескольких месяцев работы.
После 26 туров АПЛ «Тоттенхэм» с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Эвертон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
3
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
5
|Халл Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Челси
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Ипсвич
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
10
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Ньюкасл
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
13
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
15
|Ковентри
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
17
|Сандерленд
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Борнмут
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|28.08
|22:00
|Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
|29.08
|14:30
|Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|29.08
|17:00
|Борнмут – Эвертон
|- : -
|29.08
|17:00
|Ковентри – Халл Сити
|- : -
|29.08
|19:30
|Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|30.08
|16:00
|Челси – Брайтон
|- : -
|30.08
|16:00
|Лидс – Брентфорд
|- : -
|30.08
|16:00
|Сандерленд – Фулхэм
|- : -
|30.08
|18:30
|МЮ – Ипсвич
|- : -
|31.08
|22:00
|Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Семи Аджайи
Халл Сити
|1
|
|
Нильсон Ангуло
Сандерленд
|1
|
|
Тьерно Барри
Эвертон
|1
|П
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|2
|
|
Харрисон Армстронг
Эвертон
|1
|
|
Йоан Висса
Ньюкасл Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|
|
Нильсон Ангуло
Сандерленд
|1
|0
|1
|
|
Дэниэл Баллард
Сандерленд
|1
|0
|1