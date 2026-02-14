Тудор о назначении в «Тоттенхэм»: «Моя цель — стабильность и борьба в каждом матче»

Хорватский специалист Игор Тудор прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Тоттенхэма».

«Шпоры» объявили о подписании контракта с 47-летним тренером 14 февраля. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Для меня большая честь присоединиться к этому клубу в важный момент. Я понимаю возложенную на меня ответственность, и моя цель ясна. Добиться большей стабильности в нашей игре и бороться с уверенностью в каждом матче», — приводит пресс-служба «Тоттенхэма» слова Тудора.

Хорват также отметил потенциал команды, которую возглавил.

«В этом составе есть сильные игроки, и моя задача — организовать их, зарядить энергией и быстро улучшить результаты», — добавил он.

Последним местом работы Тудора был «Ювентус». Ранее он также тренировал «Лацио», «Марсель» и «Верону». Тудор сменил в «Тоттенхэме» датчанина Томаса Франка, который был уволен 11 февраля после всего нескольких месяцев работы.

После 26 туров АПЛ «Тоттенхэм» с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.