Игало запретили тренироваться на базе «Манчестер Юнайтед» из-за ситуации с коронавирусом

Нападающему «Манчестер Юнайтед» Одиону Игало запретили тренироваться на клубной базе из-за угрозы коронавируса, сообщает Mirror.

По информации издания, 30-летний нигериец тренируется индивидуально с личным тренером, занятия проходят не на территории базы «МЮ». Как сообщает источник, «красные дьяволы» приняли такое решение для обеспечения безопасности, поскольку Игало приехал в Манчестер из Китая, где происходит эпидемия коронавируса. Игроку запрещено приезжать на базу в Кэррингтон на протяжении 14 дней после приезда из Шанхая.

В последний день зимнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» арендовал 30-летнего Игало у «Шанхай Шеньхуа» до конца сезона 2019/20. Сейчас основной состав «МЮ» находится на сборе в Испании, куда нигерийский форвард также не смог отправиться из-за эпидемии коронавируса.