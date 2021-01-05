Игало заинтересовал клубы из Катара и Саудовской Аравии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало входит в сферу интересов клубов из чемпионата Катара и Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.

Аренда нигерийского нападающего в «Ман Юнайтед» подойдет к концу 31 января текущего года.

В текущем сезоне Одион Игало провел лишь четыре матча, в которых результативными действиями не отметился. Суммарно на счету нападающего 23 игры в футболке «красных дьяволов», в которых он забил пять голов и сделал результативную передачу.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» заплатил за аренду нигерийца порядка шести миллионов евро. Права на Игало принадлежат «Шанхай Шэньхуа».