Игало надеется остаться в «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало надеется, что «Манчестер Юнайтед» удастся продлить его аренду. Соглашение рассчитано до конца июня. Однако сезон был прерван из-за пандемии коронавируса и возобновится только в июне.

— Я хотел бы закончить сезон в «МЮ», если это возможно, — цитируцет BBC Sport Игало. — Я был в хорошей форме, забивал голы, а теперь все остановилось. Сейчас я в аренде, и это сократит мое время в клубе.

Игало перешел в «МЮ» на правах аренды зимой 2020 года. На счету нигерийца 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за команду.