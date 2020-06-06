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Игало готов уходить с поля из-за расизма

07:44
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало заявил, что намерен уходить с поля в случае проявления расизма в его адрес. Сезон в Англии, прерванный из-за коронавируса, возобновится в этом месяце.

— Если меня будут оскорблять, скажу об этом судье и посмотрю на его реакцию, — цитирует Sky Sports Игало. — Если не предпримут никаких действий, уйду с поля. Никто не должен мириться с расизмом. Несмотря на цвет кожи, все люди одинаковы.

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