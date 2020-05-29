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Игало готов отказаться от 75 миллионов фунтов ради «Манчестер Юнайтед»

13:46
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Нападающий Одион Игало хочет остаться в «Манчестер Юнайтед». 30-летний форвард готов отказаться от контракт на сумму 75 миллионов фунтов стерлингов от «Шанхай Шеньхуа», чтобы остаться в Англии, сообщает Daily Star.

Срок аренды Игало с «красными» истекает в конце текущего сезона и «МЮ» хочет ее продлить, но китайский клуб не заинтересован в подписании новой сделки.

«Манчестер Юнайтед может приобрести Игало, однако «Шанхай Шеньхуа» пока против и предлагает форварду новый трехлетний контракт на сумму 75 миллионов фунтов.

Игало выступает за «МЮ» с зимы 2020 года, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за команду.

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