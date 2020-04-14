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Игало должен будет пойти на снижение зарплаты, если захочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

09:37
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«Манчестер Юнайтед» намерен выкупить контракт нападающего Одиона Игало, который выступает в клубе на правах аренды. Однако самому 30-летнему нигерийцу придется пойти на снижение зарплаты, сообщает Daily Star.

Сейчас нигериец зарабатывает 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Английский клуб хочет вдвое снизить эту сумму.

На счету Игало 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за «МЮ», за который нигериец выступает на правах аренды до конца сезона-2019/20.

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