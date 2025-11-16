Ибраима Конате о процессе продления контракта с «Ливерпулем»: «Это сложно, мы не можем сказать все»

Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате рассказал о переговорах по продлению контракта с клубом.

«Это сложно, мы не можем сказать все, потому что многое уже сказано в СМИ. Некоторые вещи, которые я читаю, то думаю... о-ля-ля. Это ставит меня в затруднительное положение перед болельщиками «Ливерпуля», которые даже не знают всех тонкостей», — цитирует Конате Get French Football News.

Контракт Конате с «Ливерпулем» истекает летом 2026 года. Он играет за клуб с лета 2021 года. До этого он защищал цвета «Лейпцига».

Конате провел за «Ливерпуль» 11 матчей в АПЛ сезона-2025/26 и не отметился результативными действиями.