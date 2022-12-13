Ибрагимович — об уходе Роналду из «МЮ»: «Правды мы уже никогда не узнаем. Все боятся за свой имидж»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

37-летний португалец покинул английскую команду после скандального интервью, в котором он раскритиковал главного тренера клуба Эрика тен Хага.

«Мы никогда не узнаем, что там было на самом деле. Они говорят то, что хотят сказать. Роналду говорит то, что должен сказать, чтобы защитить себя. Тренер тоже говорит что-то для самозащиты. А потом и клуб делает собственное заявление. Со мной было бы не так, я бы сказал вам, что произошло на самом деле. Но все мы разные. Все беспокоятся о своем имидже. На мой взгляд, лучший имидж — это когда ты остаешься собой. А всей правды мы никогда не узнаем», — цитирует 41-летнего нападающего Daily Mail.

Роналду провел в этом сезоне 16 матчей за «МЮ», забил три гола и отдал две результативные передачи. На ЧМ-2022 нападающий представлял сборную Португалии, провел 5 матчей и отметился одним забитым мячом. Команда покинула мировое первенство после поражения в четвертьфинале турнира от Марокко (0:1).