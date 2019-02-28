Ибрагимович советует Кейну уйти из "Тоттенхэма"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович считает, что Харри Кейну стоит покинуть "Тоттенхэм". По словам шведа, это поможет англичанину завоевать титулы.

– Когда я увидел его в Англии, понял, что растет отличный нападающий, – цитирует Bethard Ибрагимовича. – Он играет очень здорово, но игра в большом клубе, борьба за титулы и рекорды, отличается от игры за обычный клуб. При всем уважении к "Тоттенхэму". Я видел хороших игроков в клубах такого уровня, но когда они переходят в топ-команды, все меняется. Я верю, что он может добиться успеха, но ему нужно совершить рывок. Футболистов помнят, когда они что-то выигрывают. Если он хочет титулов, то должен что-то менять. У "Тоттенхэма" хорошая команда, но она не на том уровне, чтобы всех обыгрывать, даже с фантастическим тренером.