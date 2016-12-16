10:38 16 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Ибрагимович не будет наказан за удар локтем Кабая

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Футбольная ассоциация Англии (ФА) не будет наказывать нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича за удар локтем полузащитника "Кристал Пэлас" Йоана Кабая. Инцидент произошел во время матча премьер-лиги, который завершился победой "МЮ" со счетом 2:1. Как сообщает The Telegraph, действия Ибрагимовича после матча оценивали три эксперта, которые пришли к выводу, что швед не заслужил наказания, поскольку не предпринимал умышленно агрессивных действий.

Эти же эксперты решили, что главный судья встречи допустил несколько серьезных ошибок в обе стороны. В частности, он не назначил пару пенальти в одни и другие ворота.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

как же так? даже у нас "неприкасаемых" Хави Гарсию и Вернблума дисквалифицировали!

11:44 16 декабря

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