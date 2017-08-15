Иан Райт: "Диегу Коста ведет себя позорно"

Экс-нападающий "Арсенала" Иан Райт отметил, что форвард "Челси" Диегу Коста ведет себя неправильно, рассказывая о конфликте с клубом. Ранее испанец в интервью британским СМИ заявил, что не уважает главного тренера команды Антонио Конте, а в клубе поступают с ним как с преступником.

- Не понимаю, как футболисты могут так. Диегу Коста ведет себя позорно, - приводит ВВС слова Райта. - Видимо, произошло что-то серьезное, если в клубе решили избавиться от такого футболиста. Но я не понимаю, почему нужно убирать игрока, который забивает по 20 мячей за сезон. Это бессмысленно.