Хьютон уволен с поста главного тренера "Брайтона"

"Брайтон" отправил в отставку главного тренера Криса Хьютона.

Вместе с 60-летним специалистом клуб покинули помощник Пол Троллоп и тренер Пол Невин, сообщает пресс-служба "чаек". Хьютон возглавлял "Брайтон" с декабря 2014 года.

– Несомненно, это было одно из самых трудных решений, которые мне пришлось принять на посту председателя "Брайтона", но в конечном итоге я принял его из-за наших выступлений во второй половине сезона, – сказал председатель клуба Тони Блум.

​Персонал и поклонники "Альбиона" всегда будут помнить Криса как одного из лучших и самых уважаемых менеджеров нашего клуба.

​В сезоне 2018/19 английской премьер-лиги "Брайтон" занял 17-е место.