Хуан Мата поможет «МЮ» в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил о том, что хавбек команды Хуан Мата сможет сыграть в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой».



«Готов ли Мата выйти на поле? Да, он вернулся больше недели назад и тренировался в общей группе. Он в хорошей форме и готов сыграть», — цитирует Сульшера пресс-служба клуба.

Матч «МЮ» — «Гранада» состоится завтра, 15 апреля. Начало — в 22.00 (мск). Первая встреча команд закончилась со счетом 2:0 в пользу манчестерского клуба.