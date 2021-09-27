Хуан Мата может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News. 33-летний футболист недоволен своим положением в команде.

Мата рассматривает вариант с уходом из «Манчестер Юнайтед» в январе, если ситуация не изменится. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне на его счету всего 62 минуты в Кубке английской лиги. В чемпионате Англии футболист на поле не появлялся.