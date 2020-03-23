Хуан Мата: «Хочу стать чемпионом Англии. Де Хеа рассказывал мне о своих впечатлениях»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата выразил надежду, что ему удастся выиграть чемпионат Ангглии в качестве футболиста.

— Я хочу стать чемпионом до того, как закончу карьеру игрока, — цитирует ESPN Мату. — Де Хеа рассказывал мне о своих впечатлениях после перехода. Кажется, они проиграли премьер-лигу на 1 очко в его первом сезоне, но во втором победили. Он сказал, что это невероятно.

Все было в красных цветах, это было невероятно. Я надеюсь, что это еще вернется. Может, мне придется играть до 50 лет, но если не стану чемпионом, ничего страшного. Я не одержим этим, хотя было бы здорово выиграть все трофеи. Если меня спросят, что бы я предпочел, я бы сказал «премьер-лига».