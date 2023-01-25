Хоуи: «Рады победе, но 1:0 пока ничего не решает»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Тяжелая игра, у обеих команд были свои моменты и шансы на победу, но мы знаем, что это только первый матч, и впереди еще долгий путь. Это был хороший день, но до празднования еще далеко. Я ни в коем случае не могу критиковать команду. Мы хорошо защищались. Рад победе, это было нашей целью, но мы знаем, что 1:0 пока ничего не решает», — цитирует BBC Хоуи.

Ответная игра состоится на стадионе «Ньюкасла» 31 января. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.