Хоуи: «Нужно быть реалистами, «Ньюкасл» не может покупать всех, иначе у нас было бы уже под тысячу игроков»
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи высказался о трансферной политике клуба.
«Мы не можем покупать всех. Если бы мы подписывали всех, с кем нас связывают слухи, то у нас в команде уже было бы около тысячи человек. Нужно быть реалистами. Игрокам надо сконцентрироваться на их будущем, достойно показывать себя на поле», — приводит Sky Sports слова Хоуи.
7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 10 очками в 18 матчах.
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