Хосеп Гвардьола: «Я пока не знаю, когда Ляпорт сможет играть»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подтвердил, что защитник команды Эмерик Ляпорт восстановился после тяжелой травмы. При этом француз еще не готов играть.

— Эмерик тренируется каждый день, он больше не чувствует боли, но я пока не знаю, когда он сможет играть, — цитирует AFP Гвардьолу. — Я не врач, но когда вижу его на тренировках, понимаю, что он уже очень хорош. Он не так быстро восстанавливается, как Стерлинг. Но для игрока, который отсутствовал четыре-пять месяцев, он двигается хорошо.