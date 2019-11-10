Хосеп Гвардьола: «Я горжусь своей командой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после матча 12-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3) остался доволен игрой команды. По его словам, подопечные отлично начали, играли храбро и не опустили рук после двух пропущенных мячей.

- Поздравляю "Ливерпуль". Они забили три, у нас один, но я горжусь своей командой, — цитирует Гвардьолу BBC. — Немногие команды могут приехать сюда и играть так, как играли мы.

Мы начали невероятно хорошо, показали храбрость. Они ведь чемпионы Европы, а это самый сложный стадион в мире. У них было лишь два удара, которые обернулись двумя голами.

Не так просто отреагировать на два гола так, как отреагировали мы. Это одно из лучших выступлений моей команды, что я когда-либо видел. Именно это нам и нужно было. Надеюсь, что мы продолжим делать нужные шаги.

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