Хосеп Гвардьола: «Второе место в АПЛ важнее победы в Кубке Англии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал о целях на конец сезона-2019/20.

— Нельзя отрицать, что второе место в АПЛ важнее победы в Кубке Англии или Кубке английской лиги, — цитирует Goal.com Гвардьолу. — Мы не были лучшими в этом сезоне, лучшей стала другая команда, но мы все еще сильнее 18 других участников чемпионата. Наша цель на конец сезона — сохранить вторую строчку в турнирной таблице.

После 34 туров чемпионата Англии-2019/20 «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице, ближайший преследователь — «Челси» — отстает на 9 очков.