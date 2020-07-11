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Хосеп Гвардьола: «Второе место в АПЛ важнее победы в Кубке Англии»

11 июля 2020, 10:58

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал о целях на конец сезона-2019/20.

— Нельзя отрицать, что второе место в АПЛ важнее победы в Кубке Англии или Кубке английской лиги, — цитирует Goal.com Гвардьолу. — Мы не были лучшими в этом сезоне, лучшей стала другая команда, но мы все еще сильнее 18 других участников чемпионата. Наша цель на конец сезона — сохранить вторую строчку в турнирной таблице.

После 34 туров чемпионата Англии-2019/20 «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице, ближайший преследователь — «Челси» — отстает на 9 очков.

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