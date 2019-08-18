Хосеп Гвардьола: «ВАР есть ВАР, нужно это принять»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после матча 2-го утра АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2) акцентировал внимание на работе ВАР. «Горожане» забили третий гол в дополнительное ко второму тайму времени, но главный арбитр после просмотра отменил взятие ворот.

— Я думал, мы оставили эту тему в матче Лиги чемпионов в прошлом сезоне, но теперь то же самое, — цитирует BBC испанского специалиста. — Тяжело, когда подобное происходит второй раз.

Нужно разобраться. Иногда они не видят игру рукой, как с голом Льоренте, иногда видят. Удивительно, что в первом тайме не было пенальти после нарушения правил на Родри, ВАР посчитал, что там не было нарушения, но в концовке было. ВАР есть ВАР, нужно это принять. Я бы хотел победить, мы показали отличный футбол.

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