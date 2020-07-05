Хосеп Гвардьола: «Уверен, что «Ман Сити» разрешат играть в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола выразил уверенность, что клуб успешно оспорит исключение из еврокубков. В феврале УЕФА отстранил клуб от участия в еврокубковых турнирах на два сезона и оштрафовал на 30 миллионов евро из-за предоставления ложной информации о спонсорских доходах в период с 2012 по 2016 год. «Сити» подал апелляцию в CAS.

— Мы готовы. Я полон уверенности, что нам разрешат играть в Лиге чемпионов, — цитирует Sky Sports Гвардьолу. — Потому что мы хотим быть на поле в эти годы. 13 июля все станет известно. Надеюсь, клуб — сотрудники, игроки, весь персонал — будут продолжать расти и прогрессировать в ближайшие годы.