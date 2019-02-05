Хосеп Гвардьола: "Три или четыре дня назад все говорили, что "Ливерпуль" - чемпион"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что его команда старается сохранять спокойствие, участвуя в чемпионской гонке. Отставание от "Ливерпуля" сократилось до трех очков после двух ничьих подряд у "красных".

– Три или четыре дня назад все говорили, что гонка закончена, а "Ливерпуль" называли чемпионом, – цитирует AFP Гвардьолу. – Теперь же нас считают фаворитами. Возможно, мы скоро возглавим премьер-лигу. Стараемся сохранять спокойствие. Будут еще сюрпризы, тяжело выигрывать в каждом матче. Соперники умеют создавать проблемы. Необычным скорее было то, как мы в прошлом сезоне выиграли 18 матчей подряд и оторвались на 19 очков от второго места. А вот нынешняя ситуация как раз нормальна. Каждый может победить и проиграть.