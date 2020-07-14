Хосеп Гвардьола: «Тебас завидует АПЛ, он должен беспокоиться о ла лиге»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола отреагировал на слова президента ла лиги Хавьера Тебаса. Он остался недоволен отменой дисквалификации «горожан» из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

— Сеньор Тебас, должно быть, так завидует премьер-лиге и английскому футболу, — цитирует Гвардьолу Sky Sport. — Он невероятный специалист по правовым вопросам. В следующий раз мы спросим его, в какой суд и к каким судьям надо идти. Он должен беспокоиться о ла лиге.

Когда приговор выгоден для него, то все в порядке — как-то, что много раз происходило в Испании. Но когда приговор против, проблема в других.

В следующем сезоне мы будем в Лиге Чемпионов, сеньор Тебас, потому что все делали правильно.