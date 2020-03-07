Хосеп Гвардьола: «Сити» не вел переговоров с Фернандешем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола опроверг слухи о том, что «горожане» вели переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере полузащитника Бруну Фернандеша.

— Много раз говорил, что нас связывают со множеством футболистов каждый месяц, — приводит слова специалиста Sky Sports. — Не знаю, создают ли этот ажиотаж агенты. Клуб не вел переговоров с Фернандешем. Подобная информация появляется в СМИ постоянно.

Напомним, Фернандеш перешел из «Спортинга» в «МЮ» 30 января за 55 миллионов евро. Контракт был подписан на 5,5 лет. На счету португальца 3 гола и 2 результативных передачи в 7 матчах за «красных дьяволов».