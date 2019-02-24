Хосеп Гвардьола: "Рады, что выиграли Кубок лиги во второй раз подряд"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола поделился эмоциями после победы над "Челси" (0:0 – по пен. 4:3) в рамках финала Кубка лиги, сообщает официальный Твиттер "горожан".

– В серии пенальти может случиться все, что угодно. Мы рады, что выиграли трофей во второй раз подряд. В пенальти самое главное – это сохранить свое лицо, и нам удалось сделать это. После результата, который был две недели назад мы знали, этот матч будет сложнее.

Единственная плохая вещь – это то, что мы потеряли некоторых игроков на ближайшие несколько недель. Я не знаю, как далеко мы сможем добраться с травмами Ляпорта и Фернандинью, – приводит слова Гвардьолы официальный Твиттер "Манчестер Сити".

Все о чемпионате Англии – здесь