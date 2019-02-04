Хосеп Гвардьола: "Предпочел бы занимать место "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает, что "Ливерпуль" находится в выигрышной позиции в борьбе за чемпионство. В таблице "красные" лидируют с 61 очком после 24 матчей, на счету "Сити" 59 очков после 25 игр. В сегодняшней встрече команда Гвардьолы обыграла "Арсенал" (3:1).

- Я бы предпочел занимать место "Ливерпуля", чем наше нынешнее. Когда отстаешь, давление сильнее. Если теряешь очки, становится тяжелее. А когда ты лидируешь на дистанции, можно терять очки и оставаться лидером, - цитирует Goal Гвардьолу.