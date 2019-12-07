Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола похвалил свою команду после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 16-м туре чемпионата Англии. «Ман Сити» отстает от лидера таблицы «Ливерпуля» уже на 14 очков.

— Мы проиграли 1:2, но я все равно поздравляю свою команду. Мои игроки фантастические, у меня фантастическая команда, — цитирует BBC Гвардьолу. — Мы должны продолжать бороться за титул. Будет сложно, потому что соперник показывает невероятный ход с 15 победами в 16 играх.

Мы допустили 3-4 контратаки в первой половине, но я более чем доволен игрой. Мы прессинговали, создавали моменты.

О чемпионской гонке не время думать. Мы должны думать о том, что должны сделать, думать о следующей игре. Не имеет значения, отстаем ли мы на 6, 8 или 14 очков. У нас фантастическая команда.