Хосеп Гвардьола: "Пока "Ливерпуль" превосходит "Сити" и все остальные команды"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что в настоящий момент "Ливерпуль" превосходит все остальные команды из чемпионата Англии. Специалист добавил, что футболисты "горожан" радуются, когда мерсисайдцы теряют очки.

- Они все еще лидируют. Пока "Ливерпуль" превосходит нас, "Тоттенхэм" и всех остальных, - приводит слова Гвардьолы AS. - Мы сосредоточены на нашей игре, но, конечно, смотрим на то, что они делают. Когда "Ливерпуль" не выигрывает, мы счастливы. Думаю, они радуются, когда мы не побеждаем. То же самое происходит и с "Тоттенхэмом", и с другими.

"Манчестер Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 65 очков. "Ливерпуль" с 66 баллами располагается на 1-й строчке.

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