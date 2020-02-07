Хосеп Гвардьола подтвердил, что у Стерлинга проблемы с подколенным сухожилием

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил на пресс-конференции перед матчем 26-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма», что 25-летний вингер «горожан» Рахим Стерлинг пропустит несколько недель из-за травмы.

— Рахим повредил подколенное сухожилие, — приводит Manchester Evening News слова Гвардьолы. — Пока точно неясно, сколько он пропустит, но понятно, что восстановление займет несколько недель. Да, без Стерлинга будет тяжело, но мы в свое время теряли Гундогана, совсем недавно восстановился от тяжелой травмы Ляпорт, так что будем иметь дело с теми, кто доступен сейчас.